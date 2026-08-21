जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं से मारपीट पर क्या बोले सचिन पायलट?

सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज राजस्थान में सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरह बदहाल हैं। उन्होंने कहा, "सरकार चाहती है कि हमारी नाकामी छिपी रहे और जो स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं, बदहाल व्यवस्थाएं हैं, जहां कई बच्चों की जान पर बन आई है, स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको सही करने के सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है, सरकार को यह फरमान तुरंत वापस लेना होगा।" पायलट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए सच सामने लाने वाले कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर दबाव बना रही है।