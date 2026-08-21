जयपुर CJP मारपीट: ‘ये राजस्थान है प्रधान…’ सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, स्कूल निरीक्षण पर दो धड़ों में बंटा इंटरनेट

जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा में सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) टीम के साथ हुई मारपीट का मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें मौके पर लोगों के बीच धक्का-मुक्की और हंगामा होता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे मामले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई CJP कार्यकर्ताओं के साथ हुई कथित मारपीट पर सवाल उठा रहा है, तो कोई ग्रामीणों के विरोध को सही ठहरा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आइए जानते हैं…