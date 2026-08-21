‘CJP का मुखौटा पहनकर घूम रहे कांग्रेस कार्यकर्ता’, जयपुर में हुए बवाल के बाद बोले भजनलाल सरकार के मंत्री

वहीं, आशुतोष रांका ने मीडिया से अपील की कि इस घटना के लिए गांव के निर्दोष लोगों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। रांका ने कहा कि मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि आज की घटना के लिए ग्रामीणों को दोष न दें। ग्रामीणों ने तो खुद हमसे स्कूल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया था। हिंसा भड़काने के लिए बाहर से लोगों को भेजा गया था। मुझे जानकारी मिली है कि स्थानीय भाजपा पार्षद मौके पर गुंडों को पैसे बांटता हुआ देखा गया था। यह पूरी हिंसा प्रायोजित थी।