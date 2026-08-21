‘क्या है CJP?’ जयपुर में हुई मारपीट को लेकर बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, बोले- घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं

दरअसल, CJP की टीम शुक्रवार सुबह जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। टीम ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत स्कूल की बिल्डिंग, बच्चों की पढ़ाई और वहां मिल रही सुविधाओं की स्थिति देखने गई थी। CJP का दावा था कि स्कूल की मुख्य बिल्डिंग जर्जर होने के कारण बच्चों को पास के एक शेड में पढ़ाया जा रहा है। टीम के गांव पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने रास्ता रोक दिया और स्कूल में प्रवेश का विरोध किया। इसके बाद CJP कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया। CJP कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जबकि ग्रामीणों ने हमले के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे स्कूल में बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते।