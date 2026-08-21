‘What the F is happening in Rajasthan?’, Gen-Z की भाषा में भड़के अभिजीत दीपके, जानें और क्या-क्या बोले?

इस पूरी घटना के बाद सीजेपी के शीर्ष नेताओं की भाषाशैली एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। अभिजीत दीपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। यह पहला मौका नहीं है जब सीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए अमर्यादित भाषा और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के आरोप लग चुके हैं। उस दौरान जब मामला ज्यादा गरमा गया था, तो कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर जयपुर विवाद के दौरान अभिजीत दीपके की जन-जी भाषा पर सवाल उठने लगे हैं।