कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका को ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मामले पर क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

उन्होंने कहा कि राजस्थान में बोर्ड प​रिक्षाओं में सबसे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के है, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। ये हमारे बच्चों को अशिक्षित देखना चाहते है। इसलिए स्कूलों में जाकर बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान पैदा कर रहे है। लेकिन, प्रदेश की जनता सब जानती है। इन लोगों ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर जैसा वातावरण बनाया था, वैसा ही वातावरण ये राजस्थान में पैदा करना चाहते है। लेकिन राजस्थान की जनता जागरूक हो गई है। अपने ब​च्चों की शिक्षा में व्यवधान कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए ग्रामीणों ने आज विरोध किया।

ग्रामीण नहीं चाहते असंस्कारी और मर्यादित भाषा उनके बच्चे सीखें, इसलिए विरोध किया है। कॉकरोच पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया और कांग्रेस-कॉकरोच को मुंह छिपाकर भागना पड़ा। ये लोग अपनी झेंप मिटाने के लिए मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहे है।