जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं से मारपीट के बाद पुलिस का बयान, बताया ग्रामीणों ने क्यों किया हमला

Jaipur CJP Workers Attack: जयपुर के सांगानेर एरिया में स्थित रामपुरा-कंवरपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP ) के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस हमले में सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका सहित कई कार्यकर्ता घायल हो गए और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद मामले में स्थानीय पुलिस, CJP नेताओं और ग्रामीणों की ओर से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।