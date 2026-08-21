जयपुर में CJP टीम पर हमले को लेकर भड़के अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना

सीजेपी की टीम रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची थी। टीम के मुताबिक, वे स्कूल की स्थिति और बच्चों को मिल रही सुविधाओं को देखने गए थे। इसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने टीम के स्कूल में प्रवेश का विरोध किया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। सीजेपी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और उन्हें मौके से खदेड़ दिया गया। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि वे स्कूल का राजनीतिकरण नहीं होने देना चाहते थे।