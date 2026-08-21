Jaipur CJP Workers Attack Update: जयपुर में सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर बवाल, जहां स्कूल चल रही वहां के मालिक ने क्या कहा?

उधर, मीडिया से बात करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं को दोबारा गांव में नहीं आने दिया जाएगा। एक ग्रामीण ने कहा कि ऐसी पार्टी को गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। वहीं कुछ ग्रामीणों ने सीजेपी पर देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाते हुए भी विरोध जताया। हालांकि, ग्रामीणों ने स्कूल की बदहाल स्थिति को स्वीकार किया। एक ग्रामीण ने बताया कि स्कूल की इमारत जर्जर हालत में है और बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, स्कूल के लिए करीब 12 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण काम शुरू नहीं हो सका।