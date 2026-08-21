Jaipur CJP Update: मदन दिलावर के बयान पर आशुतोष रांका का तीखा पलटवार, बोले- ‘आपका टाइम खत्म’

इस पूरे विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। दिलावर ने आरोप लगाया कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग स्कूलों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का पवित्र परिसर है, जहां राजनीति के बजाय शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए।