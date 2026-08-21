जयपुर में बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा का घेराव, छात्रों और पुलिस में झड़प, गर्माया छात्रसंघ चुनाव मुद्दा

राजस्थान के युवाओं और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर पूरी तरह से गरमा गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जयपुर में भारी बवाल देखने को मिला। छात्र नेता नीरज खीचड़ के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने एकजुट होकर राजस्थान विधानसभा का घेराव करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और उग्र छात्रों के बीच तीखी झड़प, धक्का-मुक्की और नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस द्वारा लगाए गए मजबूत बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और कई छात्र नेताओं को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। इस बीच छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर आरएलपी छात्र नेता कमल चौधरी अनोखे अंदाज में कांवड़िया बनकर प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें भी पुलिस ने तुरंत डिटेन कर लिया।