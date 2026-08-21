जयपुर: महेश हत्याकांड में कविता की प्लानिंग का खुला नया राज, पिता से मंगवाया था ये सामान

जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में हुए महेश मीणा हत्याकांड की जांच लगातार चल रही है और लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस इस मामले में मुख्य दोनों आरोपियों पत्नी कविता और बॉयफ्रेंड गणेश को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कविता की मर्डर प्लानिंग को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। यह जानकारी सामने आ रही है कि कविता ने अपनी प्लानिंग में अपने पिता को भी जरिया बनाया था। पुलिस का कहना है कि कविता ने बहुत ही समझदारी से प्लान करके अपने पति महेश को मौत के घाट उतारा कि यह एक सामान्य घटना लगे।