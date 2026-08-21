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जयपुर: महेश हत्याकांड में कविता की प्लानिंग का खुला नया राज, पिता से मंगवाया था ये सामान

Mahesh Meena murder case: जयपुर के महेश मीणा हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान कविता की हत्या की प्लानिंग को लेकर नया खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, कविता ने वारदात से पहले अपने पिता से सामान मंगवाया था और बाद में महेश की हत्या की साजिश को अंजाम दिया।
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जयपुर

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Harshita Saini

Aug 21, 2026

jaipur mahesh meena murder case

आरोपी पत्नी कविता और मृतक महेश मीणा (Photo-Social Media)

जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में हुए महेश मीणा हत्याकांड की जांच लगातार चल रही है और लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस इस मामले में मुख्य दोनों आरोपियों पत्नी कविता और बॉयफ्रेंड गणेश को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कविता की मर्डर प्लानिंग को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। यह जानकारी सामने आ रही है कि कविता ने अपनी प्लानिंग में अपने पिता को भी जरिया बनाया था। पुलिस का कहना है कि कविता ने बहुत ही समझदारी से प्लान करके अपने पति महेश को मौत के घाट उतारा कि यह एक सामान्य घटना लगे।

पिता को किस तरह बनाया जरिया?

पुलिस पूछताछ में कविता ने बताया कि महेश की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। इसके लिए उसने अपने पिता से कीटनाशक दवा मंगवाई और उसे अपने ससुराल ले आई। कविता ने दवा घर में आने की वजह को छिपाने के लिए उसका कुछ हिस्सा अपनी सास को अनाज में डालने के लिए दे दिया, और कुछ दवा अपने पास रख ली। बाद में वही दवाई का इस्तेमाल महेश के मर्डर के लिए इस्तेमाल की।

5 अगस्त को दिया प्लान को अंजाम

जानकारी के अनुसार, पूरी प्लानिंग के बाद कविता 5 अगस्त को वह महेश को दवाई दिलाने के बहाने लेकर गई थी और रास्ते में उसने अपने प्लानिंग को अंजाम दिया। महेश की तबीयत दवाई वाला जूस पीने के बाद बिगड़ गई थी। उसके बाद कविता ने अपेन बॉयफ्रेंड गणेश को फोन कर बुला लिया था और दवाई का असर होने तक महेश को लेकर इधर-उधर बाइक पर घूमती रही।

ससुराल में किसी को शक न हो इसलिए कविता ने एक झूठी कहानी बनाई। उसने अपने देवर को कॉल करके कहा कि महेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वह 14 नंबर पुलिया के पास है। कविता ने उन्हें बताया कि तबियत तो महेश की 200 फीट चौराहे के पास ही खराब हो गई थी लेकिन वह उसे बांधकर बाइक चलाकर 14 नंबर पुलिया तक ले आई।

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज

घटना के 12 दिन बाद महेश के पिता ने आसपास के इलाके के सीसटीवी फुटेज से सबूत इकट्ठे किए जिसके बाद कविता की सच्चाई सामने आई। सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम कविता की बताई हुई कहानी से काफी अलग दिख रहा था। वीडियो में साफ दिखा कि महेश की तबीयत खराब होने के बाद उसने गणेश को बुलाया और गणेश वहां पर दो अन्य युवकों के साथ पहुंचा। उसके बाद वह गणेश के साथ घूमती नजर आई और महेश को उन दो युवकों के बीच बिठा दिया था।

6-7 साल से था गणेश के साथ प्रेम संबंध

पुलिस की जांच में पता चला कि कविता और गणेश एक-दूसरे को शादी से काफी पहले से जानते थे और दोनों के बीच करीब 6-7 साल से प्रेम संबंध था। कविता के परिजन इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उसकी शादी करीब डेढ़ साल पहले महेश मीणा से कर दी गई। हालांकि शादी के बाद भी कविता और गणेश का संपर्क बना रहा और दोनों लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे।

पुलिस के मुताबिक, दोनों शादी करके साथ रहना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने महेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बता दें कि इस मामले की प्लानिंग कविता ने पीहर में हुई एक घटना को देख की थी। मामले में पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटा रही है।

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Updated on:

21 Aug 2026 04:48 pm

Published on:

21 Aug 2026 04:48 pm

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