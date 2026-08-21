Jaipur : ‘सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम’, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके का ऐलान- … नहीं तो आ रहा हूं जयपुर

अभिजीत दीपके ने कहा​ कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकताओं के साथ ये गुंडागर्दी इसलिए हुई कि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। जिसका उजागर आशुतोष रांका और उनकी टीम करने जा रही थी। अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले 48 घंटों में स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और हमलावरों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो मैं जयपुर जाऊंगा। इसके बाद स्कूल के सामने तब तक बैठा रहूंगा जब तक स्कूल ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। इस हमले में आशुतोष सहित CJP के कई कार्यकर्ता गंभीर रुप से घायल हुए हैं।