‘किसी को जबरन घुसने का हक नहीं’ CJP नेताओं के हमले के बाद BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य बयान, जानें और क्या बोले?

सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले और विरोध के बाबत पूछे जाने पर स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार गांव के लोगों ने खुद सीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया है और उन्हें अपने इलाके में प्रवेश करने से साफ मना कर दिया। इसलिए यह पूरी तरह से ग्रामीणों और उनके गांव का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले की तुलना में अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत में बहुत बड़ा और सकारात्मक सुधार आया है। जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ है, जिनमें स्कूलों के नए भवनों का निर्माण कार्य भी प्रमुखता से शामिल है।