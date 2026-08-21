CJP School Visit Cancelled: मारपीट के बाद CJP ने दूसरे स्कूल का दौरा किया रद्द, बोले- ‘वहां भी कुछ लोग इकट्ठा’

घटना के बाद आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि उनकी टीम पर हमला सुनियोजित तरीके से किया गया। रांका ने कहा कि स्कूल की बदहाल स्थिति को सामने लाने के लिए टीम निरीक्षण करने पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकी। रांका ने कहा कि उनकी टीम डरने वाली नहीं है और बच्चों की शिक्षा और सरकारी स्कूलों की स्थिति से जुड़े मुद्दों को उठाती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए और इसी उद्देश्य से सीजेपी की टीम निरीक्षण कर रही थी।