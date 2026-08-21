जयपुर: जेडीए ऑफिस में तेज धमाके के साथ लगी आग, दहशत में कमरों से बाहर भागे कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक, घटना बैंक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कमरा नंबर 101 में हुई। इसी कमरे में लगे विद्युत पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां से धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा और सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया। इस वजह से वहां काम कर रहे कर्मचारी घबरा गए। धमाके की आवाज और धुएं को देखकर कई कर्मचारी अपने-अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए।