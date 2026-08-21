जयपुर: जेडीए ऑफिस में तेज धमाके के साथ लगी आग, दहशत में कमरों से बाहर भागे कर्मचारी

जयपुर जेडीए परिसर (File Photo)
Jaipur JDA fire: जयपुर में जेडीए परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बैंक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई। घटना इतनी अचानक हुई कि तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के कमरों में बैठे कर्मचारी घबरा गए और कई लोग तुरंत बाहर निकल आए। कुछ ही देर में बिल्डिंग में धुआं फैलने लगा, जिससे मौके पर मौजूद कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल बन गया।
जानकारी के मुताबिक, घटना बैंक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर स्थित कमरा नंबर 101 में हुई। इसी कमरे में लगे विद्युत पैनल में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां से धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा और सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया। इस वजह से वहां काम कर रहे कर्मचारी घबरा गए। धमाके की आवाज और धुएं को देखकर कई कर्मचारी अपने-अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए।
जेडीए परिसर में रोज की तरह कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक हुई इस घटना ने कुछ समय के लिए पूरे परिसर का माहौल बदल दिया। जिन कर्मचारियों ने धमाके की आवाज सुनी, वे तुरंत बाहर की ओर आए और घटना के बारे में जानकारी लेने लगे।
फर्स्ट फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट की जानकारी मिलने के बाद आसपास मौजूद लोगों में भी हलचल बढ़ गई। धुआं दूसरी मंजिल तक पहुंचने से वहां बैठे कर्मचारियों को भी बाहर निकलना पड़ा।
प्रारंभिक तौर पर घटना की वजह विद्युत पैनल में हुआ शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि, पैनल में किस वजह से खराबी आई और उससे आग किस तरह लगी, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। राहत की बात यह रही कि इस घटना के चलते किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। अधिकारियों की ओर से भी मामले की जानकारी जुटाई जा रही है।
शॉर्ट सर्किट तब होता है जब बिजली का करंट गलत रास्ते से बहने लगता है। खराब या कटी वायरिंग, ढीले कनेक्शन, ओवरलोड, पानी या पुराने बिजली के उपकरण इसकी वजह बन सकते हैं। इससे तार तेजी से गर्म हो सकते हैं और चिंगारी या आग लगने का खतरा रहता है। ऐसे मामलों से बचने के लिए सही वायरिंग, MCB और समय-समय पर इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जांच जरूरी है।
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