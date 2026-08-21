महिला मिसाल: दूध की धार से खेत की मेड़ तक, लाली देवी ने बोया आत्मनिर्भरता का बीज

करीब तीन दशक पहले शुरू किया पशुपालन धीरे-धीरे आय का प्रमुख साधन बन गया। पिछले 5-7 वर्षों में गाय पालन भी शुरू किया। आज उनके पास करीब 35 से 40 पशु हैं। दूध की बिक्री से होने वाली आमदनी ने पशुपालन को मजबूत व्यवसाय का रूप दिया । डेयरी फार्म की जिम्मेदारी अब उनके बेटे सुरेश चौधरी संभालते हैं। पशुओं का दूध सुरेश की डेयरी पहुंचता है, जहां से बीएमसी के जरिए जयपुर तक भेजा जाता है।