नागौर में ‘एक दिन के डिप्टी’! मूण्डवा में ज्वाइनिंग के 24 घंटे बाद ही IPS विनोद कुमार नैंण का कुशलगढ़ तबादला

प्रशासनिक फेरबदल में भी मूण्डवा खासा चर्चित रहा। तीन बार निकली तबादला सूचियों के बाद आखिरकार रजत ने बुधवार को मूण्डवा उपखंड अधिकारी का पद संभाला। इससे पहले एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल का खाजूवाला तबादला हुआ था। पहली सूची में पंकज कुमार को मूण्डवा एसडीएम लगाने के आदेश हुए, जबकि वे जोधपुर दक्षिण में पदस्थ थे। इसके बाद दूसरी सूची में सीता शर्मा को नाचना से मूण्डवा एसडीएम लगाया गया। तीसरी सूची में फिर बदलाव करते हुए करौली के हिंडौन से रजत को मूण्डवा एसडीएम बनाया गया। रजत पहले जायल एसडीएम भी रह चुके हैं। वहीं सीता शर्मा को अब नागौर सहायक कलक्टर की जिम्मेदारी दी गई है।