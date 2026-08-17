नागौर MD ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा: जिस घर में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री, उसका मालिक निकला बैंक का सीनियर मैनेजर

पुलिस ने जोधपुर रोड एनएच-62 स्थित उस मकान के मालिक राजीव कुमार भाटी (58) को गिरफ्तार किया है, जहां एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। नया दरवाजा निवासी राजीव भाटी नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की मूण्डवा शाखा में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। डीएसपी जतिन जैन (आईपीएस) के सुपरविजन और सदर थानाधिकारी किताब चौधरी की जांच में मकान मालिक की संलिप्तता सामने आई।