नागौर MD ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा: जिस घर में चल रही थी ड्रग फैक्ट्री, उसका मालिक निकला बैंक का सीनियर मैनेजर

नागौर पुलिस ने आरोपी महावीर की थार गाड़ी जब्त की (पत्रिका फोटो)
Nagaur MD Drug Factory: नागौर पुलिस ने 'ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एमडी बनाने के लिए मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक और एक अन्य एमडी सप्लायर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने जोधपुर रोड एनएच-62 स्थित उस मकान के मालिक राजीव कुमार भाटी (58) को गिरफ्तार किया है, जहां एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। नया दरवाजा निवासी राजीव भाटी नागौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की मूण्डवा शाखा में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। डीएसपी जतिन जैन (आईपीएस) के सुपरविजन और सदर थानाधिकारी किताब चौधरी की जांच में मकान मालिक की संलिप्तता सामने आई।
इसके अलावा, मूण्डवा पुलिस ने रूण निवासी एमडी सप्लायर जितेन्द्र ब्राह्मण (पुत्र रामनिवास) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी द्वारा एमडी सप्लाई में इस्तेमाल की जाने वाली थार गाड़ी भी जब्त की है।
एएसपी आशाराम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी महावीर की निशानदेही पर 14 अगस्त को किराए के मकान पर छापा मारा गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस को निम्नलिखित सामग्री मिली।
मामले का मुख्य आरोपी महावीर भारतीय नौसेना (नेवी) से भगोड़ा है और उसके खिलाफ पहले से गिरफ्तारी वारंट जारी है। पूछताछ में सामने आया है कि महावीर अवैध एमडी बनाने और उसकी सप्लाई करने वाले तस्करों के बीच होने वाली काली कमाई का निश्चित हिस्सा बांटता था।
पुलिस इस मामले में महावीर के अलावा उसके अन्य सहयोगियों कार्तिक डिडेल, राहुल शर्मा उर्फ रितिक, हड़मानराम जाट और पोकरराम जाट को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और मामले में आगे का अनुसंधान जारी है।
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