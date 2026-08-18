वार्ड आरक्षण लॉटरी से बदली नागौर में दावेदारों की सियासी बिसात

नागौर. नगरीय निकाय चुनाव-2026 को लेकर सोमवार को नागौर जिले के 9 नगरीय निकायों के 285 वार्डों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। जिला परिषद सभागार में कलक्टर देवेन्द्र कुमार की मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से वार्डवार आरक्षण तय किया गया। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों ने अपने-अपने वार्डों के समीकरण खंगालने शुरू कर दिए हैं। कई दावेदारों के वार्ड आरक्षित होने से अब उन्हें दूसरे वार्डों में संभावनाएं तलाशनी पड़ सकती हैं, वहीं महिला आरक्षित वार्डों में नए दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।