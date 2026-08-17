नागपंचमी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था , सावन सोमवार के साथ शुभ योगों ने बढ़ाया पर्व का महत्व

नागौर. सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी का संयोग में शहर महादेव के भक्तों के रंग में रंगा रहाा। सुबह होते ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में पूजा की थालियां, जल और पुष्प लिए श्रद्धालु महादेव के दरबार में पहुंचे, और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि, खुशहाली और परिवार की मंगलकामना की। मंदिर परिसरों में दिनभर हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। कई मंदिरों में विशेष श्रृंगार, अभिषेक, पूजन और आरती के आयोजन हुए। पंचांग के अनुसार सोमवार को सावन के तीसरे सोमवार के साथ नागपंचमी का संयोग होने के साथ ही हंस राजयोग, रवि योग और शुभ योग से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

हुआ अभिषेक, गूंजे जयघोष

शहर के बंशीवाला परिसर स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने शिवलिंग पर जल और पुष्प अर्पित किए तथा विधिवत पूजा-अर्चना की। नागपंचमी के अवसर पर शिवालय में नाग देवता का स्मरण करते हुए श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार की सुख-शांति की कामना की। मंदिर परिसर में महिलाओं और पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। इसी तरह प्रतापसागर तालाब स्थित बड़लेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया, और शिवलिंग को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा-अर्चना कर भगवान शिव के दर्शन किए। मंदिर में सजाए गए पुष्पों और हरियाली से वातावरण भक्तिमय नजर आया। परिवार सहित पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव का पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। इंद्रा कॉलोनी स्थित शिवालय में भी नागपंचमी और सावन सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह रहा। सुबह से ही भक्त पूजा की सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। महिलाओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार में सुख-शांति की कामना की। मंदिर में पूजा-अर्चना के दौरान श्रद्धालु शिव स्तुति और मंत्रों का जाप करते नजर आए। इसी तरह शिवबाड़ी स्थित शानेवर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नागपंचमी को देखते हुए शिवलिंग का किया गया शृंगार आकर्षण का केन्द्र बना रहा। श्रद्धालुओं को लाइन से दर्शन कराने के लिए स्वयंसेवक लगाए गए थे।