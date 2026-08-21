नागौर में किसानों के हक के करोड़ों रुपए डकारने वालों पर कसा शिकंजा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का क्लेम उठाने वाले लोगों की एक गैंग है। इसमें कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर फिलहाल चार नामजद आरोपी रायधनु निवासी सियाराम लोयल पुत्र परसाराम, खींयास निवासी रविंद्र पुत्र श्रवणराम जाट, रायधनु निवासी तरुण लोयल पुत्र परसाराम एवं खडक़ाली निवासी सुखवीर पुत्र ताजूराम जाट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न्यायालय में पेश कर मुख्य आरोपी सियाराम सहित दो अन्य को पांच दिन के रिमांड पर लिया है। इनसे फसल बीमा फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है।