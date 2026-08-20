जनता को पार्षद 14 सितम्बर को मिलेंगे, नागौर चेयरमैन का पिटारा 21 को खुलेगा

नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्ष (चेयरमैन) का चुनाव 21 सितम्बर को रखा गया है। चुनाव कार्यक्रम अनुसार निकाय अध्यक्ष के लिए चुनावी लोकसूचना 15 सितम्बर को जारी होगी। नामांकन 16 सितम्बर को तथा नामांकन पत्रों की जांच 17 अगस्त को होगी। नामवापसी का समय 18 सितम्बर दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। चेयरमैन के लिए पार्षदों की ओर से मतदान 21 सितम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद मतगणना कर निर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा चुनाव अधिकारी करेंगे। निकाय उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए बोर्ड की बैठक अगले दिन 22 सितम्बर को होगी।