मंगला पशु बीमा योजना की विसंगतियां भेड़-बकरी और ऊंट पालकों पर भारी, नागौर में सबसे ज्यादा परेशानी

विभागीय आंकड़ों के अनुसार पंजीकरण के बाद भी सभी पशुओं का बीमा नहीं हो पा रहा है। पशु चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बावजूद कई मामलों में बीमा कंपनी की ओर से बीमा नहीं किया जा रहा। ऐसे में पंजीकरण और वास्तविक बीमा की संख्या में भी अंतर सामने आ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2024-25 व 2025-26 में 40,47,782 पशुओं का पंजीकरण पशुपालन विभाग की ओर से किया गया, लेकिन बीमा कम्पनी ने मात्र 24,67,911 पशुओं की बीमा पॉलीसी जारी की। यही नहीं बीमित पशु की मृत्यु होने पर अब तक दोनों वर्षों में 67,901 दावे पेश किए गए, जिनमें से 31,051 को ही बीमा क्लेम राशि दी गई है। कई पशुपालकों का आरोप है कि बीमित पशु की मौत होने के बाद भी उन्हें क्लेम का भुगतान नहीं मिल रहा।