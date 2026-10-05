नागौर न्यूज: सड़क पर पैदल जा रही महिला पर चढ़ी बेकाबू क्रेन, इलाज के दौरान मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने क्रेन चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है। चालक से थाने में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिया है। फुटेज के आधार पर हादसे की परिस्थितियों और चालक की लापरवाही की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंप दिया गया।