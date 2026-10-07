रमेश रूलानियां हत्याकांड: 1 साल के बाद भी मुख्य साजिशकर्ता पुलिस की पकड़ से बाहर, 22 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

हत्याकांड की जांच के दौरान लॉरेंस गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने का एंगल भी सामने आया। पुलिस के अनुसार, इससे पहले कुचामन के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों को कथित तौर पर रोहित गोदारा के नाम से ऑनलाइन कॉल कर रंगदारी के लिए धमकाया गया था। पुलिस ने स्थानीय नेटवर्क की तलाश शुरू की और शफीक खान सहित कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इसी नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए रमेश हत्याकांड से जुड़े लोगों तक पहुंचने की जांच आगे बढ़ाई गई। हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर वीरेंद्र चारण के नाम से एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, जिसमें रोहित गोदारा गैंग की ओर से हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था।