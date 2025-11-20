रूलानियां हत्याकांड: मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण का नया खुलासा, जानिए कौन था ‘निशाने’ पर

जीतू चारण. Photo- Patrika
Rajasthan Crime: कुचामनसिटी/चितावा। रूलानियां हत्याकांड के बाद घाटवा के शराब कारोबारी को दी गई धमकी मामले में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। कुचामन पुलिस द्वारा जीतू चारण के रिमांड के दौरान यह पता चला कि जीतू चारण इस धमकी कांड में शामिल था। इसके बाद अब चितावा पुलिस भी गहन अनुसंधान के लिए जीतू चारण को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है।
हालांकि, अभी जीतू चारण कुचामन पुलिस के रिमांड पर है और 23 नवम्बर तक वह यहां रहेगा। कुचामन पुलिस के बाद चितावा पुलिस उसे गिरफ्तार कर जांच करेगी। इस मामले में चितावा पुलिस ने एक अन्य आरोपी आनंद सिंह मूनपुरा को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। चितावा पुलिस के एसएचओं तेजाराम, हैड कांस्टेबल पुखराज धायल, कांस्टेबल राकेश सामोता, धर्माराम और हेमाराम का इस कार्रवाई में अहम योगदान रहा है।
धमकी मामले को लेकर चितावा पुलिस थाने के एसएचओ तेजाराम ने बताया कि कुचामन पुलिस के रिमांड के दौरान जीतू चारण ने यह स्वीकार किया कि घाटवा के शराब कारोबारी दातार सिंह को धमकी दिलवाने के लिए उसने अपने रिश्तेदार आनंद सिंह मूनपुरा से दातार सिंह का मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद उसने इस जानकारी को वीरेन्द्र चारण को दे दिया, जिसे धमकी देने का काम सौंपा गया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जीतू चारण ने इस पूरे मामले में अपने रिश्तेदारों को शामिल किया ताकि किसी भी प्रकार से मामले का खुलासा न हो सके। उसने अपने दूर के रिश्तेदारों, मामा के लड़के आनंद सिंह और जीजा रविन्द्र सिंह को इसमें सहायक बना लिया था। ये दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं।
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के बाद, 11 अक्टूबर को शराब कारोबारी दातार सिंह ने चितावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसे नवरात्रि के दिनों में विदेशी नंबरों से कॉल और मैसेज आए थे, जिनका उसने कोई जवाब नहीं दिया।
इसके बाद 4 अक्टूबर को एक और कॉल आया जिसमें लोंगो को खर्चा-पानी देने का कहा गया था। इसके बाद, 10 अक्टूबर को कॉल न उठाने पर व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया, "कुछ दिमाग में सुखदेव गोगामेड़ी और राजपूतों का होने का है तो उसे निकाल देना, मैं वीरेन्द्र बोल रहा हूं।"
रूलानिया हत्याकांड के मामले में पुलिस जीतू चारण और उसके सहयोगी रविन्द्र सिंह को पीसी रिमांड पर लेकर गहन जांच कर रही है। जल्द ही पुलिस इस संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ते हुए मामले का खुलासा करेगी। जीतू चारण बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले का भी आरोपी है।
पुलिस निरंतर कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जीतू चारण को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तेजाराम, एसएचओ, पुलिस थाना चितावा
