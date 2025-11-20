Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

रूलानियां हत्याकांड: मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण का नया खुलासा, जानिए कौन था ‘निशाने’ पर

रूलानियां हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण ने कुचामन पुलिस के रिमांड के दौरान नया खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

Santosh Trivedi

Nov 20, 2025

जीतू चारण

जीतू चारण. Photo- Patrika

Rajasthan Crime: कुचामनसिटी/चितावा। रूलानियां हत्याकांड के बाद घाटवा के शराब कारोबारी को दी गई धमकी मामले में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। कुचामन पुलिस द्वारा जीतू चारण के रिमांड के दौरान यह पता चला कि जीतू चारण इस धमकी कांड में शामिल था। इसके बाद अब चितावा पुलिस भी गहन अनुसंधान के लिए जीतू चारण को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है।

हालांकि, अभी जीतू चारण कुचामन पुलिस के रिमांड पर है और 23 नवम्बर तक वह यहां रहेगा। कुचामन पुलिस के बाद चितावा पुलिस उसे गिरफ्तार कर जांच करेगी। इस मामले में चितावा पुलिस ने एक अन्य आरोपी आनंद सिंह मूनपुरा को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। चितावा पुलिस के एसएचओं तेजाराम, हैड कांस्टेबल पुखराज धायल, कांस्टेबल राकेश सामोता, धर्माराम और हेमाराम का इस कार्रवाई में अहम योगदान रहा है।

मामा के लड़के से लिया नंबर

धमकी मामले को लेकर चितावा पुलिस थाने के एसएचओ तेजाराम ने बताया कि कुचामन पुलिस के रिमांड के दौरान जीतू चारण ने यह स्वीकार किया कि घाटवा के शराब कारोबारी दातार सिंह को धमकी दिलवाने के लिए उसने अपने रिश्तेदार आनंद सिंह मूनपुरा से दातार सिंह का मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद उसने इस जानकारी को वीरेन्द्र चारण को दे दिया, जिसे धमकी देने का काम सौंपा गया।

मास्टरमाइंड ने अपनों को पहुंचाया जेल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जीतू चारण ने इस पूरे मामले में अपने रिश्तेदारों को शामिल किया ताकि किसी भी प्रकार से मामले का खुलासा न हो सके। उसने अपने दूर के रिश्तेदारों, मामा के लड़के आनंद सिंह और जीजा रविन्द्र सिंह को इसमें सहायक बना लिया था। ये दोनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं।

कब आया था सबसे पहला कॉल

गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के बाद, 11 अक्टूबर को शराब कारोबारी दातार सिंह ने चितावा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसे नवरात्रि के दिनों में विदेशी नंबरों से कॉल और मैसेज आए थे, जिनका उसने कोई जवाब नहीं दिया।

इसके बाद 4 अक्टूबर को एक और कॉल आया जिसमें लोंगो को खर्चा-पानी देने का कहा गया था। इसके बाद, 10 अक्टूबर को कॉल न उठाने पर व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया, "कुछ दिमाग में सुखदेव गोगामेड़ी और राजपूतों का होने का है तो उसे निकाल देना, मैं वीरेन्द्र बोल रहा हूं।"

शीघ्र होगा खुलासा

रूलानिया हत्याकांड के मामले में पुलिस जीतू चारण और उसके सहयोगी रविन्द्र सिंह को पीसी रिमांड पर लेकर गहन जांच कर रही है। जल्द ही पुलिस इस संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ते हुए मामले का खुलासा करेगी। जीतू चारण बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले का भी आरोपी है।

इनका कहना है

पुलिस निरंतर कार्रवाई करते हुए आरोपी आनंद सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जीतू चारण को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तेजाराम, एसएचओ, पुलिस थाना चितावा

ये भी पढ़ें

जिम में हत्या: राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण दबोचा, बाउंसर की नौकरी कर रहा था
कुचामन शहर
jeetu charan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 05:14 pm

Published on:

20 Nov 2025 05:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / रूलानियां हत्याकांड: मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण का नया खुलासा, जानिए कौन था ‘निशाने’ पर

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाडनूं समाचार: दो साल कोमा में रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत

लाडनूं. मृतक शब्बीर शेख फाइल फोटो
कुचामन शहर

Rajasthan: अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय का किया घेराव, विधायक ने दी चेतावनी

Farmers protest
कुचामन शहर

राजस्थान: महिलाओं ने तहसीलदार की गाड़ी घेरी, टायर की हवा निकाली, जानिए क्यों

teshildar protest
कुचामन शहर

जिम में हत्या: राजस्थान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण दबोचा, बाउंसर की नौकरी कर रहा था

jeetu charan
कुचामन शहर

Rajasthan: सांभर झील में परिंदों की मौत का राज़ खुला, 6 साल बाद एवियन बोटुलिज्म बीमारी फिर 87 परिंदों की मौत की जिम्मेदार

कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.