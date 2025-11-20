रूलानियां हत्याकांड: मुख्य मास्टरमाइंड जीतू चारण का नया खुलासा, जानिए कौन था ‘निशाने’ पर

धमकी मामले को लेकर चितावा पुलिस थाने के एसएचओ तेजाराम ने बताया कि कुचामन पुलिस के रिमांड के दौरान जीतू चारण ने यह स्वीकार किया कि घाटवा के शराब कारोबारी दातार सिंह को धमकी दिलवाने के लिए उसने अपने रिश्तेदार आनंद सिंह मूनपुरा से दातार सिंह का मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद उसने इस जानकारी को वीरेन्द्र चारण को दे दिया, जिसे धमकी देने का काम सौंपा गया।