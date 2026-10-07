Rajasthan: 3 दिन से लापता मासूमों के शव देख बिलख पड़े परिजन, डग्गू की मां हुई बेसुध, रजत की दादी का भी हाल-बेहाल

दिव्यांश जिसे दोस्त और घरवाले प्यार से डग्गू कहकर पुकारते थे, उसकी मां, पिता हेमंत सोनी और दोनों बहनें खबर सुनकर बेसुध हो गईं। बिलखती मां बार-बार एक ही रट लगाए जा रही थी कि काश पुलिस समय रहते उनके लाल को ढूंढ लेती। दूसरी ओर, रजत का पालन-पोषण करने वाली उसकी वृद्ध दादा- दादी का रो-रोकर बुरा हाल था। दोनों बच्चे हमेशा साथ ही खेलते थे, पढ़ते थे और रविवार दोपहर को भी अपने एक तीसरे साथी के साथ हंसते-खेलते साइकिल पर निकले थे। तीनों सीसीटीवी कैमरे में भी साथ नजर आए थे, लेकिन किसे मालूम था कि यह मासूमों की आखिरी टोली साबित होगी।