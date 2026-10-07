अजमेर के पुष्कर में हैरतअंगेज मामला: जिसे अपना समझ किया अंतिम संस्कार, वह 4 दिन बाद मजदूरी करते जिंदा मिला

पुलिस के अनुसार गत 20 सितंबर को पुष्कर में सरकारी अस्पताल के पीछे एक युवक का शव मिला था। उसकी तलाशी में नाथू पुत्र शंकर रैगर के नाम की अस्पताल की पर्ची मिली। उस पर दर्ज मोबाइल नंबर पर पुलिस ने संपर्क किया तो नाथू की पत्नी ने बताया कि उसकी पति से दो-तीन साल से अनबन है और उसका कोई सरोकार नहीं है। 21 सितंबर को नाथू का भाई और पुत्र पुष्कर थाने पहुंचे और मोर्चरी में रखे शव की पहचान नाथू के रूप में की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौप दिया गया।