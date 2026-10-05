नागौर में अवैध निर्माणों पर अंकुश नहीं, शिकायतों के बाद भी जारी निर्माण, बिगड़ा शहरी ढांचा

दो मंजिल स्वीकृत, तीसरी-चौथी मंजिल तक निर्माण

शहर में भवन निर्माण के लिए नगर परिषद से अनुमति और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण जरूरी है। इसके बावजूद कुछ मामलों में दो मंजिल के स्वीकृत नक्शे के बाद तीसरी और चौथी मंजिल बनाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। कई स्थानों पर सेटबैक और पार्किंग के लिए निर्धारित जगह में निर्माण किए जाने की शिकायत भी परिषद तक पहुंची है। प्रमुख मार्गों पर बढ़ते निर्माण के बीच ऐसे मामलों की मौके पर जांच की मांग उठ रही है। अवैध निर्माण से संबंधित कई शिकायतें नगर परिषद के साथ जिला प्रशासन और जनसुनवाई पोर्टल तक पहुंची हैं। शिकायत मिलने पर संबंधित स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाती है, और उसके आधार पर शिकायत का निस्तारण किया जाता है। हालांकि कुछ शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निस्तारण के बाद भी मौके पर निर्माण चलता रहा। एक शिकायतकर्ता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि एक निर्माण को लेकर दो बार शिकायत की गई। दोनों बार रिपोर्ट के आधार पर शिकायत का निस्तारण हुआ, लेकिन मौके पर निर्माण की स्थिति अलग बनी रही।