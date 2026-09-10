घुटने में दर्द, गर्माहट और सूजन, NHS से जानिए क्या है Knee Bursitis और क्यों होता है

घुटने में सूजन किस कारण से आती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Knee Bursitis Hindi: क्या कभी जमीन पर घुटना टेककर बैठने के बाद आपको घुटने के ठीक ऊपर या नीचे तेज दर्द और सूजन महसूस हुई है? या फिर चलने-फिरने पर घुटना छूने में गर्म और लाल लगता है? अमूमन लोग इसे घुटने का साधारण दर्द या बढ़ती उम्र का असर मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह घुटने के जोड़ में मौजूद तरल पदार्थ की थैली में आई सूजन हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में नी बर्साइटिस (Knee Bursitis) कहा जाता है। बर्साइटिस घुटने में होने वाली एक बेहद आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है। आइए समझते हैं कि Knee Bursitis क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, यह क्यों होती है और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।
एनएचएस के अनुसार, हमारे शरीर के सभी जोड़ों की तरह घुटने में भी छोटी-छोटी, तरल पदार्थ (Fluid) से भरी थैलियां होती हैं। इन थैलियों को बर्सा (Bursa) कहा जाता है। बर्सा का मुख्य काम घुटने की हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और टेंडन (Tendon) के बीच घर्षण (Friction) यानी रगड़ को कम करना होता है। यह एक कुशन की तरह काम करती है, ताकि जब आप चलें, दौड़ें या घुटना मोड़ें, तो हड्डियों पर सीधा दबाव न पड़े। जब किसी वजह से इन थैलियों (बर्सा) में चोट लग जाती है, बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है या इंफेक्शन हो जाता है, तो इनमें सूजन आ जाती है। इसी सूजन को Knee Bursitis कहते हैं।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, नी बर्साइटिस के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि घुटने की कौन सी बर्सा प्रभावित हुई है और सूजन का कारण क्या है। अगर आपको नीचे दिए गए बदलाव महसूस हो रहे हैं, तो सावधान हो जाएं;
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर आपको शुरुआत में हल्का दर्द या सूजन महसूस हो रही है, तो घर पर यह आसान तरीका अपनाएं;
अगर आपके घुटने की सूजन 2 से 3 हफ्तों में कम न हो, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए, घुटने से बहुत तेज गर्माहट महसूस हो या आपको बुखार आ जाए, तो तुरंत किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ (Orthopedic) से सलाह लें। इंफेक्शन वाले बर्साइटिस में एंटीबायोटिक दवाओं या बर्सा से तरल पदार्थ निकालने की जरूरत पड़ सकती है। सही समय पर देखभाल से घुटना जल्दी ठीक हो जाता है और आप बिना दर्द के अपनी दिनचर्या में वापस लौट सकते हैं।
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