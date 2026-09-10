घुटने में दर्द, गर्माहट और सूजन, NHS से जानिए क्या है Knee Bursitis और क्यों होता है

Knee Bursitis Hindi: क्या कभी जमीन पर घुटना टेककर बैठने के बाद आपको घुटने के ठीक ऊपर या नीचे तेज दर्द और सूजन महसूस हुई है? या फिर चलने-फिरने पर घुटना छूने में गर्म और लाल लगता है? अमूमन लोग इसे घुटने का साधारण दर्द या बढ़ती उम्र का असर मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यह घुटने के जोड़ में मौजूद तरल पदार्थ की थैली में आई सूजन हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में नी बर्साइटिस (Knee Bursitis) कहा जाता है। बर्साइटिस घुटने में होने वाली एक बेहद आम लेकिन तकलीफदेह समस्या है। आइए समझते हैं कि Knee Bursitis क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, यह क्यों होती है और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है।