ARDS: फेफड़ों में भर जाता है पानी, सांस लेना हो जाता है मुश्किल, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी-छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोली (Alveoli) कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं, तो हवा इन्हीं थैलियों में भरती है और यहीं से ऑक्सीजन खून में घुलती है, जो पूरे शरीर तक पहुंचती है। साथ ही खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है।जब शरीर में कोई गंभीर बीमारी, इंफेक्शन या बड़ी चोट लगती है, तो फेफड़ों की इन नाजुक थैलियों की दीवारों को नुकसान पहुंचता है। सूजन और चोट के कारण थैलियों की झिल्ली में छेद होने लगते हैं और आसपास की रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ (Fluid) निकलकर इन हवा की थैलियों में भरने लगता है। जब थैलियों में पानी भर जाता है, तो वहां हवा के लिए जगह ही नहीं बचती। नतीजा यह होता है कि खून को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और शरीर के मुख्य अंग (जैसे दिल, दिमाग और गुर्दे) ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगते हैं।