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डिलीवरी का समय करीब आते ही शरीर में दिखने लगते हैं ये 7 संकेत, Mayo Clinic से जानें कैसे पहचानें Labor Pain

Signs Of Labor: डिलीवरी का समय करीब आने पर संकुचन, म्यूकस प्लग, पानी टूटना, कमर दर्द और पेल्विक प्रेशर जैसे कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? आइए क्लीवलैंड क्लिनिक , मेयो क्लिनिक और एनएचएस के अनुसार जानते हैं डिलीवरी के करीब आने के संकेत।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 10, 2026

Signs Of Labor, डिलीवरी के लक्षण

Labor Pain के लक्षण (representative image) image credit Magnific

Labor Signs: प्रेग्नेंसी के आखिरी दिनों में शरीर धीरे धीरे डिलीवरी के लिए तैयार होने लगता है। इस दौरान कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, जो लेबर शुरू होने या डिलीवरी का समय करीब आने के संकेत हो सकते हैं। हालांकि, हर महिला में ये संकेत अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं। इसलिए किसी एक लक्षण से यह तय नहीं किया जा सकता कि डिलीवरी कितने घंटे बाद होगी। आइए जानते हैं कि डिलीवरी का समय करीब आने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

बार बार पेट दर्द और संकुचन होना

लेबर शुरू होने का एक अहम संकेत संकुचन यानी Contractions का होना है। शुरुआत में ये हल्के हो सकते हैं और कुछ अंतराल के बाद आते हैं। धीरे धीरे ये ज्यादा तेज, लंबे और बार बार होने लगते हैं। इसके उलट Braxton Hicks यानी प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शन आमतौर पर नियमित नहीं होते और समय के साथ लगातार तेज नहीं होते। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, लेबर बढ़ने के साथ संकुचन ज्यादा लंबे, तेज और बार बार होने लगते हैं।

दर्द या ऐंठन होना

लेबर करीब आने पर कुछ महिलाओं को पीरियड्स जैसा दर्द या पेट के निचले हिस्से में ऐंठन महसूस हो सकती है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कुछ महिलाओं को लेबर के दौरान पीरियड्स जैसा दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है। यह दर्द कुछ समय तक आता जाता रह सकता है।

दबाव महसूस होना

डिलीवरी का समय करीब आने पर बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है। इसकी वजह से पेल्विस यानी पेट के निचले हिस्से में दबाव या भारीपन महसूस हो सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, बच्चे का पेल्विस में नीचे आना डिलीवरी शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले से लेकर कुछ घंटे पहले तक हो सकता है।

म्यूकस प्लग निकलना

प्रेग्नेंसी के दौरान गर्भाशय के मुंह यानी Cervix पर एक गाढ़ा म्यूकस जमा रहता है, जिसे Mucus Plug कहते हैं। जब शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होने लगता है और Cervix में बदलाव होने लगते हैं, तो यह म्यूकस बाहर निकल सकता है। यह चिपचिपा या जेली जैसा दिखाई दे सकता है। इसमें हल्का गुलाबी या थोड़ा खून मिला हुआ रंग भी हो सकता है।

डिस्चार्ज में बदलाव

लेबर के करीब आने पर Vaginal Discharge में भी बदलाव दिखाई दे सकता है। डिस्चार्ज पहले की तुलना में ज्यादा या अलग तरह का हो सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, डिस्चार्ज साफ, गुलाबी या हल्का खून मिला हुआ दिखाई दे सकता है। यह बदलाव लेबर शुरू होने से कुछ दिन पहले या लेबर की शुरुआत में हो सकता है।

पानी आना

बच्चे के आसपास मौजूद पानी की थैली यानी Amniotic Sac जब फटती है, तो इसे पानी टूटना यानी Water Breaking कहा जाता है। पानी अचानक ज्यादा मात्रा में निकल सकता है या धीरे धीरे रिस सकता है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, पानी लेबर शुरू होने से पहले भी टूट सकता है और लेबर के दौरान भी। पानी टूटने पर डॉक्टर या मैटरनिटी टीम से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

कमर में दर्द या भारीपन

लेबर शुरू होने से पहले या उसके दौरान कमर के निचले हिस्से में दर्द, दबाव या भारीपन महसूस हो सकता है। एनएचएस (NHS) के अनुसार, लेबर के दौरान कमर में दर्द या भारीपन महसूस होना भी एक संकेत हो सकता है।

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

अगर पानी टूट जाए, योनि से ज्यादा ब्लीडिंग हो, बच्चे की हलचल सामान्य से कम महसूस हो या 37 हफ्ते पूरे होने से पहले लेबर जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर या मैटरनिटी यूनिट से संपर्क करना चाहिए। ध्यान रखें कि लेबर के लक्षण हर महिला में अलग हो सकते हैं। म्यूकस प्लग निकलने, बच्चे के नीचे आने या ऐंठन होने जैसे संकेतों के बाद तुरंत डिलीवरी हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी लक्षण को लेकर घबराने के बजाय अपनी डॉक्टर या मैटरनिटी टीम से सलाह लेना सबसे सही रहेगा।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

10 Sept 2026 03:27 pm

Published on:

10 Sept 2026 03:22 pm

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