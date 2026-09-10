डिलीवरी का समय करीब आते ही शरीर में दिखने लगते हैं ये 7 संकेत, Mayo Clinic से जानें कैसे पहचानें Labor Pain

अगर पानी टूट जाए, योनि से ज्यादा ब्लीडिंग हो, बच्चे की हलचल सामान्य से कम महसूस हो या 37 हफ्ते पूरे होने से पहले लेबर जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर या मैटरनिटी यूनिट से संपर्क करना चाहिए। ध्यान रखें कि लेबर के लक्षण हर महिला में अलग हो सकते हैं। म्यूकस प्लग निकलने, बच्चे के नीचे आने या ऐंठन होने जैसे संकेतों के बाद तुरंत डिलीवरी हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी लक्षण को लेकर घबराने के बजाय अपनी डॉक्टर या मैटरनिटी टीम से सलाह लेना सबसे सही रहेगा।