Devic’s Disease: आंखों और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला करती है डेविक्स डिजीज, जानिए Neuromyelitis Optica के लक्षण और कारण

Devic's Disease Symptoms: कई बार हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जिनके बारे में हम आमतौर पर बहुत कम सुनते हैं। ऐसी ही एक गंभीर लेकिन दुर्लभ बीमारी है न्यूरोमायलाइटिस ऑप्टिका (Neuromyelitis Optica - NMO), जिसे डेविक्स डिजीज (Devic's Disease) के नाम से भी जाना जाता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, यह बीमारी मुख्य रूप से हमारी आंखों की नसों और रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord) को निशाना बनाती है। अक्सर लोग इसके शुरुआती लक्षणों को सामान्य कमजोरी, आंखों का चश्मा बढ़ने का असर या रीढ़ की हड्डी में मामूली खिंचाव मानकर टाल देते हैं। लेकिन समय रहते इसे न पहचानना काफी भारी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि डेविक्स डिजीज क्या है, यह शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है और इसके क्या लक्षण हैं।