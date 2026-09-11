Retina Disease: आंखों के सामने अचानक चमक या तैरते धब्बे दिखें तो रहें सतर्क,क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है रेटिना की बीमारी का संकेत

Retina Disease Hindi: दिनभर काम करते हुए या मोबाइल-टीवी देखते हुए कई बार हमारी आंखों के सामने अचानक छोटे-छोटे काले धब्बे, धागे जैसी आकृतियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। कभी-कभी आंखें बंद करने या खोलने पर रोशनी की तेज चमक (लाइट की लकीर) जैसी महसूस होती है। अक्सर लोग इसे केवल थकान, कमजोरी या चश्मे का नंबर बदलने की बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ये मामूली दिखने वाले लक्षण आंखों के पिछले हिस्से यानी रेटिना (Retina) की गंभीर बीमारी का इशारा हो सकते हैं। रेटिना हमारी आंख का वह सबसे जरूरी पर्दा है, जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करता है। अगर इस पर्दे में कोई परेशानी आ जाए, तो देखने की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं और समय रहते इससे कैसे बचा जा सकता है।