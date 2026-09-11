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Retina Disease: आंखों के सामने अचानक चमक या तैरते धब्बे दिखें तो रहें सतर्क,क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है रेटिना की बीमारी का संकेत

Retina Disease Cause: आंखों के सामने तैरते काले धब्बे या रोशनी की अचानक चमक को मामूली थकान न समझें! जानिए क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार रेटिना की बीमारी के शुरुआती संकेत, कारण और बचाव के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 11, 2026

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आंखों के सामने अचानक धब्बे क्यों दिखने लगते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Retina Disease Hindi: दिनभर काम करते हुए या मोबाइल-टीवी देखते हुए कई बार हमारी आंखों के सामने अचानक छोटे-छोटे काले धब्बे, धागे जैसी आकृतियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। कभी-कभी आंखें बंद करने या खोलने पर रोशनी की तेज चमक (लाइट की लकीर) जैसी महसूस होती है। अक्सर लोग इसे केवल थकान, कमजोरी या चश्मे का नंबर बदलने की बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ये मामूली दिखने वाले लक्षण आंखों के पिछले हिस्से यानी रेटिना (Retina) की गंभीर बीमारी का इशारा हो सकते हैं। रेटिना हमारी आंख का वह सबसे जरूरी पर्दा है, जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करता है। अगर इस पर्दे में कोई परेशानी आ जाए, तो देखने की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्या है, इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं और समय रहते इससे कैसे बचा जा सकता है।

क्या होता है रेटिना और यह क्यों इतना खास है?

मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, हमारी आंख को एक कैमरे की तरह समझिए। जैसे कैमरे के अंदर फोटो खींचने के लिए एक फिल्म या सेंसर होता है, ठीक उसी तरह हमारी आंख के पिछले हिस्से में एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या आंख का पर्दा कहते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो रोशनी हमारी आंख में दाखिल होकर सीधे इसी रेटिना पर पड़ती है। रेटिना उस रोशनी को संकेतों में बदलकर दिमाग तक भेजती है और हमारा दिमाग समझ पाता है कि हम क्या देख रहे हैं। अगर इस पर्दे (रेटिना) में कोई सूजन, छेद या खिंचाव आ जाए, तो इंसान की देखने की रोशनी धुंधली पड़ने लगती है या हमेशा के लिए जा भी सकती है।

आंखों में क्या-क्या लक्षण या बदलाव दिखाई देते हैं?

  • आंखों के सामने धब्बे तैरना (Eye Floaters)।
  • रोशनी की चमक दिखना (Flashes of Light)।
  • धुंधला दिखाई देना।
  • किनारे की रोशनी कम होना।
  • चीजें छोटी या बड़ी दिखना।

रेटिना खराब होने की मुख्य वजहें क्या हैं?

डॉक्टर के पास कब जाना सबसे जरूरी है?

अगर आपको कभी भी अपनी आंख के सामने अचानक ढेर सारे तैरते धब्बे (Floaters) दिखाई देने लगें या बार-बार रोशनी की तेज लकीरें चमकती हुई दिखें, तो एक दिन का भी इंतजार न करें। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आंख का पर्दा अपनी जगह से अलग हो रहा है, जिसे मेडिकल भाषा में 'रेटिनल डिटैचमेंट' (Retinal Detachment) कहते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर इसमें सही समय पर डॉक्टर से जांच कराकर इलाज शुरू न कराया जाए, तो आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

11 Sept 2026 11:51 am

Published on:

11 Sept 2026 11:51 am

Hindi News / Health / Retina Disease: आंखों के सामने अचानक चमक या तैरते धब्बे दिखें तो रहें सतर्क,क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है रेटिना की बीमारी का संकेत

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