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बिल्ली के खरोंचने को न समझें मामूली, हो सकती है Cat Scratch Disease, Cleveland Clinic से जानें लक्षण और बचाव

Cat Scratch Fever: बिल्ली के खरोंचने या काटने से क्या हो सकता है? क्लीवलैंड क्लिनिक और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार, जानें कैट स्क्रैच डिजीज के लक्षण और इससे बचाव के तरीके।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 11, 2026

cat scratch disease, cat scratch feve

Cat Scratch Disease क्यों होता है? (representative image) image credit Magnific

Cat Scratch Disease: बिल्ली को घर में पालना और उसके साथ खेलना लोगों को काफी पसंद होता है। लेकिन कई बार खेलते समय बिल्ली के नाखून लगने या काटने से शरीर पर निशान या घाव हो जाता है। ऐसी स्थिति को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्रमित बिल्ली के खरोंचने या काटने से कैट स्क्रैच डिजीज हो सकती है। आइए जानते हैं यह बीमारी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और बिल्ली के खरोंचने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

कैट स्क्रैच डिजीज क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कैट स्क्रैच डिजीज एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जिसे कैट स्क्रैच फीवर भी कहा जाता है। यह Bartonella henselae नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। संक्रमित बिल्ली के खरोंचने या काटने से यह बैक्टीरिया इंसान के शरीर में पहुंच सकता है।

बिल्ली के खरोंचने से कैसे फैलता है संक्रमण?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (National Center for Biotechnology Information) के अनुसार, संक्रमित बिल्ली के खरोंचने या काटने से यह संक्रमण फैल सकता है। अगर संक्रमित बिल्ली की लार किसी खुले घाव या त्वचा पर लगी चोट के संपर्क में आती है, तब भी बैक्टीरिया शरीर में पहुंच सकता है।

कैट स्क्रैच डिजीज के लक्षण

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, बिल्ली के खरोंचने के कुछ दिनों बाद इसके शुरुआती लक्षण दिखाई दे सकते हैं। खरोंच वाली जगह पर छोटे दाने या रैश हो सकते हैं। इसके अलावा पास के लिम्फ नोड्स में सूजन और दर्द, बुखार, थकान, भूख कम लगना और मांसपेशियों, हड्डियों या जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार, कैट स्क्रैच डिजीज बच्चों में अधिक देखी जाती है। स्वस्थ लोगों में यह संक्रमण आमतौर पर हल्का रहता है और समय के साथ ठीक हो सकता है। हालांकि, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में यह संक्रमण गंभीर हो सकता है और शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है।

बिल्ली के खरोंचने पर क्या करें?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, बिल्ली के खरोंचने या काटने के बाद चोट वाली जगह को तुरंत साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। इसके बाद घाव पर नजर रखें। अगर घाव के आसपास लालिमा या सूजन बढ़ने लगे, बुखार हो या लिम्फ नोड्स में दर्द के साथ सूजन दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

कैट स्क्रैच डिजीज से कैसे बचें?

नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार, बिल्ली से खरोंच और काटने से बचना संक्रमण का खतरा कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके अलावा बिल्ली के साथ खेलने या उसे छूने के बाद हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। बिल्ली को किसी खुले घाव को चाटने नहीं देना चाहिए।

डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

11 Sept 2026 04:20 pm

Published on:

11 Sept 2026 04:05 pm

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