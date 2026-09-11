बिल्ली के खरोंचने को न समझें मामूली, हो सकती है Cat Scratch Disease, Cleveland Clinic से जानें लक्षण और बचाव

Cat Scratch Disease: बिल्ली को घर में पालना और उसके साथ खेलना लोगों को काफी पसंद होता है। लेकिन कई बार खेलते समय बिल्ली के नाखून लगने या काटने से शरीर पर निशान या घाव हो जाता है। ऐसी स्थिति को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि संक्रमित बिल्ली के खरोंचने या काटने से कैट स्क्रैच डिजीज हो सकती है। आइए जानते हैं यह बीमारी क्यों होती है, इसके क्या लक्षण हैं और बिल्ली के खरोंचने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए।