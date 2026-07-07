Heart Blockage का पता कैसे चलता है? AHA ने बताईं 5 जरूरी जांचें

American Heart Association (AHA) का कहना है कि हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज के लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और इलाज से जान बचाई जा सकती है। वहीं Mayo Clinic के अनुसार, हार्ट ब्लॉकेज की पुष्टि केवल जांचों से ही की जा सकती है। इसलिए अगर लंबे समय से सीने में दर्द, सांस फूलना या अन्य संदिग्ध लक्षण बने हुए हैं, तो स्वयं अनुमान लगाने के बजाय कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उचित जांच कराना सबसे सुरक्षित कदम है।