Fetal Alcohol Spectrum Disorders: प्रेग्नेंसी में शराब पीने से बच्चे को हो सकती हैं दिमाग, शरीर और सीखने की परेशानियां, NIAAA की रिपोर्ट

Fetal Alcohol Spectrum Disorders Symptoms: जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो घर के बड़े-बूढ़े हमेशा कहते हैं कि खान-पान का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि मां जो कुछ भी खाती-पीती है, उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान शौक में या अनजाने में पी गई थोड़ी सी भी शराब बच्चे की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है?