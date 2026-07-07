Fetal Alcohol Spectrum Disorders: प्रेग्नेंसी में शराब पीने से बच्चे को हो सकती हैं दिमाग, शरीर और सीखने की परेशानियां, NIAAA की रिपोर्ट

प्रेग्नेंसी के दौरान थोड़ी सी भी शराब आने वाले बच्चे की जिंदगी पर असर डाल सकती है- प्रतीकात्मक असर (Source- Freepik)
Fetal Alcohol Spectrum Disorders Symptoms: जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, तो घर के बड़े-बूढ़े हमेशा कहते हैं कि खान-पान का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि मां जो कुछ भी खाती-पीती है, उसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान शौक में या अनजाने में पी गई थोड़ी सी भी शराब बच्चे की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन अल्कोहल एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म के अनुसार, यह फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स (FASD) है। इसका सीधा सा मतलब है कि मां के शराब पीने की वजह से पेट में पल रहे बच्चे के दिमाग और शरीर को जो नुकसान पहुंचता है, उसकी वजह से जन्म के बाद उसमें कई तरह की कमियां दिखने लगती हैं। आइए जानते हैं कि इसके क्या-क्या लक्षण होते हैं।
1. चेहरे का अजीब दिखना- बच्चे का ऊपरी होंठ बहुत ज्यादा पतला हो सकता है। नाक और होंठ के बीच की जो नाली जैसी जगह होती है, वह बिल्कुल सपाट (प्लेन) हो सकती है और उसकी आंखें भी सामान्य से छोटी लग सकती हैं।
2. कमजोरी और छोटा कद- ऐसे बच्चे उम्र के हिसाब से बहुत छोटे और सूखे से रह जाते हैं। उनका वजन और लंबाई बाकी बच्चों की तरह आसानी से नहीं बढ़ती।
3. सिर का छोटा होना- बच्चे का सिर अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले काफी छोटा दिखाई देता है।
4. अंदरूनी अंगों में खराबी- कुछ बच्चों के दिल, किडनी या हड्डियों का विकास बचपन से ही कमजोर रह जाता है।
सीडीसी के अनुसार, शराब का सबसे बुरा असर बच्चे के नाजुक दिमाग पर पड़ता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके व्यवहार में ये दिक्कतें साफ दिखने लगती हैं:
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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