BP की दवा Lisinopril लेने वालों को इन 5 बातों का जरूर रखना चाहिए ध्यान, Mayo Clinic की सलाह

वहीं NCBI के अनुसार, Lisinopril लेने वाले मरीजों में समय-समय पर किडनी फंक्शन और पोटैशियम लेवल की जांच की जा सकती है, खासकर अगर मरीज को किडनी की बीमारी, डायबिटीज या दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हों। अगर आप Lisinopril ले रहे हैं और किसी भी नए लक्षण या साइड इफेक्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो दवा बंद करने के बजाय अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सुरक्षित तरीका है।