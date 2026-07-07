Signs of Thick Blood: खून गाढ़ा होने पर शरीर में कौन-कौन से बदलाव दिखते हैं? Mayo Clinic के अनुसार इन संकेतों को नजरअंदाज न करें

Mayo Clinic के अनुसार, Polycythemia Vera एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है, जिसका समय पर पता चलने से ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी जटिलताओं के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं Cleveland Clinic का कहना है कि सही समय पर जांच और इलाज से अधिकांश मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर आपको लंबे समय से इनमें से एक या अधिक लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो स्वयं इलाज करने के बजाय फिजिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम है।