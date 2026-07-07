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Signs of Thick Blood: खून गाढ़ा होने पर शरीर में कौन-कौन से बदलाव दिखते हैं? Mayo Clinic के अनुसार इन संकेतों को नजरअंदाज न करें

Blood Disorder Symptoms: बार-बार सिरदर्द, चक्कर, नहाने के बाद खुजली और थकान? जानिए खून गाढ़ा होने के लक्षण क्या हैं, Polycythemia Vera के संकेत और कब करानी चाहिए जांच।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 07, 2026

Thick Blood Symptoms Thick Blood Symptoms in Hindi

खून गाढ़ा होने पर शरीर देता है ये संकेत(photo- freepik)

Thick Blood Symptoms: क्या आपको अक्सर बिना वजह सिरदर्द रहता है? नहाने के बाद शरीर में तेज खुजली होने लगती है या बार-बार चक्कर आते हैं? ज्यादातर लोग इन समस्याओं को थकान, मौसम या बढ़ती उम्र का असर मानकर टाल देते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये लक्षण खून के असामान्य रूप से गाढ़ा होने से जुड़ी एक दुर्लभ बीमारी Polycythemia Vera (PV) की ओर इशारा कर सकते हैं।

Mayo Clinic और Cleveland Clinic के अनुसार, Polycythemia Vera एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें शरीर जरूरत से ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं (Red Blood Cells) बनाने लगता है। इससे खून गाढ़ा हो सकता है और शरीर में ब्लड फ्लो प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है।

खून गाढ़ा होने पर शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव

  1. बार-बार सिरदर्द और चक्कर आना

अगर बिना किसी स्पष्ट वजह के बार-बार सिर भारी रहता है, चक्कर आते हैं या ध्यान लगाने में परेशानी होती है, तो इसे सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें। गाढ़ा खून मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है।

  1. नहाने के बाद तेज खुजली होना

Mayo Clinic के अनुसार, गर्म पानी से नहाने के बाद तेज खुजली Polycythemia Vera का एक जाना-पहचाना लक्षण हो सकता है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

  1. धुंधला दिखना या आंखों के सामने धब्बे आना

जब खून का प्रवाह प्रभावित होता है, तो कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देना, आंखों के सामने चमक या काले धब्बे नजर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

  1. हाथ-पैरों में झनझनाहट या जलन

कुछ लोगों को हथेलियों और तलवों में जलन, झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है। यह ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव की वजह से हो सकता है।

  1. सामान्य से ज्यादा थकान

अगर पर्याप्त आराम के बाद भी हर समय थकान महसूस होती है या रोजमर्रा के काम करने में कमजोरी लगती है, तो इसे केवल व्यस्त दिनचर्या का असर मानकर न छोड़ें।

  1. चेहरे का लाल दिखना

Cleveland Clinic के अनुसार, कुछ मरीजों में चेहरा सामान्य से अधिक लाल या गुलाबी दिखाई दे सकता है। हालांकि यह हर व्यक्ति में नहीं होता।

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?

Polycythemia Vera अधिकतर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में पाई जाती है, हालांकि यह कम उम्र में भी हो सकती है। यदि ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर Complete Blood Count (CBC) जैसे ब्लड टेस्ट और अन्य जांचों की सलाह दे सकते हैं।

हर बार खून गाढ़ा होना यही बीमारी नहीं होती

यह समझना जरूरी है कि सिरदर्द, खुजली या चक्कर आने के पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं। इसलिए केवल लक्षण देखकर यह मान लेना कि खून गाढ़ा है, सही नहीं है।

रिसर्च क्या कहती है?

Mayo Clinic के अनुसार, Polycythemia Vera एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है, जिसका समय पर पता चलने से ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी जटिलताओं के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं Cleveland Clinic का कहना है कि सही समय पर जांच और इलाज से अधिकांश मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर आपको लंबे समय से इनमें से एक या अधिक लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो स्वयं इलाज करने के बजाय फिजिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना सबसे सुरक्षित कदम है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

07 Jul 2026 02:19 pm

Published on:

07 Jul 2026 02:19 pm

Hindi News / Health / Signs of Thick Blood: खून गाढ़ा होने पर शरीर में कौन-कौन से बदलाव दिखते हैं? Mayo Clinic के अनुसार इन संकेतों को नजरअंदाज न करें

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