Amlodipine: हाई BP की दवा Amlodipine लेते हैं, NHS से जानिए कैसे काम करती है यह दवा और किन बातों का रखें ध्यान

एम्लोडिपाइन एक ऐसी दवा है जो हमारी सिकुड़ी हुई खून की नलियों (Blood Vessels) को आराम देने और उन्हें चौड़ा करने का काम करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब पानी का पाइप पतला या दबा हुआ होता है, तो पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है। ठीक वैसे ही जब हमारी खून की नलियां तंग हो जाती हैं, तो दिल को खून पंप करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिसे हम हाई बीपी कहते हैं।