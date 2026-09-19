नींबू के पौधे से ज्यादा फल पाने के लिए सिर्फ खाद नहीं, पानी, धूप, मिट्टी और गमले से जुड़ी इन बातों का भी रखें ध्यान 

Lemon Plant Fruit Tip: नींबू का इस्तेमाल नींबू पानी या शहद पानी के साथ साथ कई तरह की रेसिपी में भी किया जाता है। यही वजह है कि नींबू भारतीय किचन का जरूरी हिस्सा है और कई लोग इसे अपने गार्डन, छत या बालकनी में गमले में भी लगाते हैं। लेकिन कई बार पौधा अच्छी तरह बढ़ने के बाद भी उसमें फूल और फल नहीं आते। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि पौधे की वैरायटी ही खराब है, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। पौधे को पर्याप्त धूप, सही मात्रा में पानी, अच्छी जल निकासी और जरूरी पोषण नहीं मिलने पर भी फल आने में परेशानी हो सकती है। अगर आपके गमले में लगा नींबू का पौधा भी बढ़ रहा है लेकिन फल नहीं दे रहा है, तो उसकी देखभाल के इन तरीकों पर ध्यान दें।