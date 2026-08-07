घनी और मोटी आइब्रो पाने के लिए अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ये 7 आसान टिप्स 

How To Grow Thicker Eyebrows: घनी और मोटी आइब्रो न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि इससे चेहरा ज्यादा डिफाइंड भी नजर आता है। ऐसे में अगर आपकी आइब्रो बहुत पतली हैं या ज्यादा प्लकिंग की वजह से बाल कम हो गए हैं, तो कुछ आसान टिप्स की मदद से आइब्रो को दोबारा ग्रो करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं, आइब्रो को मोटा और घना बनाने से जुड़े कुछ आसान टिप्स।