VIDEO : सोने के गहनों का ‘आधार कार्ड’ है HUID: खरीदते समय यह बात ध्यान रखे तो चोरी का Gold आसानी से मिल सकता है

सोना चोरी होने पर आप पुलिस को अपनी शिकायत के साथ वह पक्का बिल देते हैं, जिस पर आपके गहने का HUID कोड लिखा होता है। अगर चोर उस गहने को बेचने या गलाने के लिए किसी रजिस्टर्ड सुनार के पास ले जाता है, तो सुनार BIS Care App के जरिए उस HUID कोड को वेरिफाई कर सकता है। ऐप में कोड डालते ही गहने की पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी कि वह असल में किसके नाम पर और कहां बिका था। इस तरह चोर पकड़ में आ सकता है और चोरी का सोना असली मालिक को मिल सकता है।