अजमेर में हाईटेक चोरी, नकली चेन साथ लेकर आए और 1.25 लाख रुपए की सोने की असली चेन ले उड़े

जानकारी के अनुसार अजमेर में पुरानी मंडी स्थित श्रीगोपाल ज्वैलर्स के संचालक अंकुश ने रिपोर्ट दी कि 23 जून शाम करीब साढ़े 7 बजे समुदाय विशेष का दम्पती बच्चों के साथ पहुंचा। उसने सोने की चेन खरीदने की इच्छा जताई। उन्होंने करीब 30-40 चेन देखीं और उन पर लगे टैग और वजन तथा अन्य विवरणों का बारीकी से निरीक्षण भी किया। इसी दौरान दोनों ने षड़यंत्रपूर्वक एक असली सोने की चेन निकाल ली, उसकी जगह समान वजन की नकली चेन डिब्बे में रख दी। चोरी गई चेन की कीमत एक से सवा लाख रुपए बताई जा रही है।