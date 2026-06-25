Rajasthan: नर्सिंग ऑफिसर ने डिप्टी सीएम बनकर अफसरों को हड़काया, फर्जी कॉल कर करवा लिया तबादला

Ajmer Fake Call Case: अजमेर: जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा डिप्टी सीएम सीएम प्रेमचंद बैरवा के नाम से फर्जी कॉल कर विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाने और मनचाहा तबादला कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि नर्सिंग ऑफिसर ने वॉइस मॉडिफिकेशन एप के जरिए आवाज, नंबर और प्रोफाइल बदलकर खुद को उप मुख्यमंत्री बताते हुए न केवल विभागीय अफसर को हड़काया, बल्कि दो बार स्वयं का तबादला भी करवा लिया।