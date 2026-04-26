Mohini Ekadashi 2026 Upay : 27 अप्रैल की रात: चुपचाप गाय को खिला दें यह एक चीज, रातों-रात चमकेगा भाग्य

Mohini Ekadashi 2026 Upay : आप जानते हैं कि 27 अप्रैल की यह विशेष रात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? बिना किसी भारी दान-पुण्य या कठिन तपस्या के, आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। वैशाख मास, जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है, उसकी मोहिनी एकादशी (Mohini Ekadashi) कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान श्री हरि ने असुरों से अमृत बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था।