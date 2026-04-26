Mohini Ekadashi 2026 Upay : 27 अप्रैल की रात: चुपचाप गाय को खिला दें यह एक चीज, रातों-रात चमकेगा भाग्य

Mohini Ekadashi 2026 Upay : मोहिनी एकादशी 2026 उपाय: 27 अप्रैल की रात बदल सकती है आपकी किस्मत (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Mohini Ekadashi 2026 Upay : आप जानते हैं कि 27 अप्रैल की यह विशेष रात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? बिना किसी भारी दान-पुण्य या कठिन तपस्या के, आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। वैशाख मास, जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है, उसकी मोहिनी एकादशी (Mohini Ekadashi) कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान श्री हरि ने असुरों से अमृत बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था।
हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी कर्ज और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण है सही समय पर सही उपाय न करना। मोहिनी एकादशी वह यूटर्न है जहां एक छोटा सा गुप्त कार्य आपके लिए राजसुख और धन-संपत्ति के द्वार खोल सकता है।
शास्त्रों के अनुसार, गौ माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। इस दिन अपनी समस्या के अनुसार गाय को ये चीजें खिलाएं:
|समस्या
|गुप्त उपाय (गौ सेवा)
|ज्योतिषीय लाभ
|धन की कमी / अटका पैसा
|गौ माता को अपने हाथ से गुड़ खिलाएं
|सूर्य और मंगल की शुभता, लक्ष्मी आगमन
|पारिवारिक क्लेश / विवाह बाधा
|गौ माता को केला खिलाएं
|गुरु बृहस्पति की कृपा, वैवाहिक सुख
|भारी कर्ज / शत्रु बाधा
|भीगे चने की दाल और गुड़ खिलाएं
|मंगल-गुरु का संयोग, कर्ज मुक्ति
|बीमारी / मान-सम्मान की कमी
|गौ माता को मीठे अंगूर खिलाएं
|शुक्र ग्रह की मजबूती, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य
एकादशी के बाद आने वाली 1 मई 2026 की वैशाख पूर्णिमा (शुक्रवार) एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया यह उपाय आपकी सात पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता है:
सामग्री: सूखी तुलसी की 5 टहनियां (पंचतत्व का प्रतीक), लाल मौली (धागा), पीला चंदन।
विधि: शाम को (6 से 8 बजे के बीच) इन टहनियों को मौली से बांधकर गट्ठर बनाएं। तिलक लगाकर पूजा घर में रखें।
हल्दी का रहस्य: जलते हुए शुद्ध घी के दीपक में एक चुटकी हल्दी डालें।
स्थापना: इन लकड़ियों को पीले या लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ बीचों-बीच टांग दें।
नोट: इसे बाहर नहीं, बल्कि अंदर की तरफ टांगें ताकि लक्ष्मी जी चुंबक की तरह घर में खिंची चली आएं।
यदि दरिद्रता बहुत अधिक है, तो सूखी तुलसी की एक पतली लकड़ी पर रुई लपेटकर उसकी बत्ती बनाएं। इसे घी में डुबोकर भगवान विष्णु के सामने जलाएं। इसका धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा और 'टोने-टोटके' के प्रभाव को जड़ से खत्म कर देता है।
उपाय तभी फल देते हैं जब मर्यादा का पालन हो। इन बातों का विशेष ध्यान रखें:
शाम को झाड़ू: सूर्यास्त (गोधूलि बेला) के समय झाड़ू न लगाएं, लक्ष्मी जी लौट जाती हैं।
रात का कूड़ा: रात में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर न फेंकें।
गूंथा हुआ आटा: रसोई में रात भर गूंथा आटा न छोड़ें, यह पितृ दोष का कारण बनता है।
तुलसी के पास जूते: तुलसी माता के पास जूते-चप्पल रखना साक्षात नारायण का अपमान है।
यह वैशाख का महीना भक्ति और शक्ति का संगम है। 27 अप्रैल की एकादशी और 1 मई की पूर्णिमा पर किए गए ये सात्विक उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः
बड़ी खबरेंView All
धर्म-कर्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग