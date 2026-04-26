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Mohini Ekadashi 2026 Upay : 27 अप्रैल की रात: चुपचाप गाय को खिला दें यह एक चीज, रातों-रात चमकेगा भाग्य

Mohini Ekadashi 2026 Upay : मोहिनी एकादशी (27 अप्रैल 2026) और वैशाख पूर्णिमा (1 मई 2026) पर किए गए ये सरल और गुप्त उपाय आपके जीवन से दरिद्रता, कर्ज और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। जानिए गौ सेवा, तुलसी पोटली और विशेष नियमों का सही तरीका।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 26, 2026

Mohini Ekadashi 2026 Upay

Mohini Ekadashi 2026 Upay : मोहिनी एकादशी 2026 उपाय: 27 अप्रैल की रात बदल सकती है आपकी किस्मत (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Mohini Ekadashi 2026 Upay : आप जानते हैं कि 27 अप्रैल की यह विशेष रात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है? बिना किसी भारी दान-पुण्य या कठिन तपस्या के, आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। वैशाख मास, जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है, उसकी मोहिनी एकादशी (Mohini Ekadashi) कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान श्री हरि ने असुरों से अमृत बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था।

क्यों नहीं बदलती किस्मत? सही समय और सही उपाय

हम रोज पूजा करते हैं, फिर भी कर्ज और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती। इसका कारण है सही समय पर सही उपाय न करना। मोहिनी एकादशी वह यूटर्न है जहां एक छोटा सा गुप्त कार्य आपके लिए राजसुख और धन-संपत्ति के द्वार खोल सकता है।

मोहिनी एकादशी: गौ सेवा के अचूक और गुप्त उपाय

शास्त्रों के अनुसार, गौ माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। इस दिन अपनी समस्या के अनुसार गाय को ये चीजें खिलाएं:

समस्यागुप्त उपाय (गौ सेवा)ज्योतिषीय लाभ
धन की कमी / अटका पैसागौ माता को अपने हाथ से गुड़ खिलाएंसूर्य और मंगल की शुभता, लक्ष्मी आगमन
पारिवारिक क्लेश / विवाह बाधागौ माता को केला खिलाएंगुरु बृहस्पति की कृपा, वैवाहिक सुख
भारी कर्ज / शत्रु बाधाभीगे चने की दाल और गुड़ खिलाएंमंगल-गुरु का संयोग, कर्ज मुक्ति
बीमारी / मान-सम्मान की कमीगौ माता को मीठे अंगूर खिलाएंशुक्र ग्रह की मजबूती, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य

1 मई वैशाख पूर्णिमा: सूखी तुलसी की लकड़ी का महाचमत्कार | Vaishakh Purnima 1 May 2026

एकादशी के बाद आने वाली 1 मई 2026 की वैशाख पूर्णिमा (शुक्रवार) एक स्वयंसिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया यह उपाय आपकी सात पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता है:

पोटली का महा-उपाय:

सामग्री: सूखी तुलसी की 5 टहनियां (पंचतत्व का प्रतीक), लाल मौली (धागा), पीला चंदन।

विधि: शाम को (6 से 8 बजे के बीच) इन टहनियों को मौली से बांधकर गट्ठर बनाएं। तिलक लगाकर पूजा घर में रखें।

हल्दी का रहस्य: जलते हुए शुद्ध घी के दीपक में एक चुटकी हल्दी डालें।

स्थापना: इन लकड़ियों को पीले या लाल कपड़े में बांधकर पोटली बनाएं और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ बीचों-बीच टांग दें।

नोट: इसे बाहर नहीं, बल्कि अंदर की तरफ टांगें ताकि लक्ष्मी जी चुंबक की तरह घर में खिंची चली आएं।

तुलसी की लकड़ी की चमत्कारी बत्ती

यदि दरिद्रता बहुत अधिक है, तो सूखी तुलसी की एक पतली लकड़ी पर रुई लपेटकर उसकी बत्ती बनाएं। इसे घी में डुबोकर भगवान विष्णु के सामने जलाएं। इसका धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा और 'टोने-टोटके' के प्रभाव को जड़ से खत्म कर देता है।

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उपाय तभी फल देते हैं जब मर्यादा का पालन हो। इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

शाम को झाड़ू: सूर्यास्त (गोधूलि बेला) के समय झाड़ू न लगाएं, लक्ष्मी जी लौट जाती हैं।

रात का कूड़ा: रात में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर न फेंकें।

गूंथा हुआ आटा: रसोई में रात भर गूंथा आटा न छोड़ें, यह पितृ दोष का कारण बनता है।

तुलसी के पास जूते: तुलसी माता के पास जूते-चप्पल रखना साक्षात नारायण का अपमान है।

यह वैशाख का महीना भक्ति और शक्ति का संगम है। 27 अप्रैल की एकादशी और 1 मई की पूर्णिमा पर किए गए ये सात्विक उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः

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Aaj Ka Panchang 27 April 2026

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Published on:

26 Apr 2026 05:58 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Mohini Ekadashi 2026 Upay : 27 अप्रैल की रात: चुपचाप गाय को खिला दें यह एक चीज, रातों-रात चमकेगा भाग्य

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