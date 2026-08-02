क्या पुलिस आपका फोन चेक कर सकती है? पुलिसकर्मी डराए या धमकाए तो क्या करें? जानें आम नागरिकों के कानूनी अधिकार

पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कई माध्यम उपलब्ध हैं। सबसे पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस महानिदेशक (DGP) कार्यालय में शिकायत दी जा सकती है। कई राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में uppolice.gov.in या गुजरात में हेल्पलाइन नंबर 14449 है। इसके अलावा पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग की शिकायत के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (State Police Complaints Authority) से भी संपर्क किया जा सकता है। जिसका गठन कई राज्यों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया गया है। अगर मामला मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा हो, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। NHRC की हेल्पलाइन सेवा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 14433 नंबर पर उपलब्ध है।