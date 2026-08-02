ऑनलाइन होटल बुक करते समय फ्रॉड होने पर क्या करें? बुकिंग के दौरान हमेशा ध्यान रखें ये टिप्स; एक सही कदम बचाएगा नुकसान

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि लाइफ स्टाइल और आवश्यक सेवाओं तक आसानी से पहुंचने का बेहतरीन माध्यम बन गया है। बैंकिग से लेकर रोजमर्रा का सामान खरीदने और अन्य आवश्यक सेवाओं तक मोबाइल के जरिए से आसानी से पहुंचा जा सकता है। छुट्टियों में टूर पर जाने से पहले या यात्रा के दौरान ज्यादातर लोग होटल बुकिंग जैसी सेवाएं वेबसाइट या ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। यह तरीका काफी सुविधाजनक है, लेकिन जरा सी लापरवाही भारी नुकसान का कारण बन सकती है। हाल के महीनों में सामने आए कई मामलों ने यह साफ कर दिया है कि फर्जी बुकिंग वेबसाइट और ठगी के नए-नए तरीके लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।