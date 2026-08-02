Voter ID Card: वोटर आईडी बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या सुधार कराना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म

Voter Id Online Apply : अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है और अभी तक वोटर आईडी (EPIC) नहीं बनी है, या फिर आपके वोटर कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत दर्ज है, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे नया वोटर पंजीकरण, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, जानकारी में सुधार, पता बदलना और डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) डाउनलोड करना आसान हो गया है। नागरिक अब अपने मोबाइल या लैपटॉप से आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।